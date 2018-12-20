В бывшей УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании

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В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата убеждены, что реализация положений закона может привести к нарушениям конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений и к "агрессии" против этой церкви. Об этом говорится в заявлении юридического отдела бывшей УПЦ МП относительно принятого парламентом закона №5309.

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"Стоит отметить, что, согласно заявлениям президента Украины, которые он делал раньше, внедрение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской православной церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", - говорится в комментарии.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП переименоваться с указанием ее принадлежности к России. Теперь церковь должна называться Русская православная церковь в Украине.