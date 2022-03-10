В Буче без помощи снова остались тысячи людей

Сообщают, что оккупанты вывозят заложников в Беларусь Фото: УП

В Буче, где российские оккупанты сорвали эвакуацию, остались тысячи человек.

"Очень грустно по поводу того, что эвакуация Бородянки, Бучи и Гостомеля сорвалась. Гостомель заминирован. В Буче остались тысячи человек, среди них и 2-летний мальчик после трансплантации, живущего в подвале уже несколько дней. В Бородянке на ул. Центральной под завалами остаются 25 человек. В Гостомеле и блокаде - дом престарелых", - написала в Фейсбуке народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

В Песковке вчера частично эвакуировали людей из Мигалок, Загалец, Майдановки. Еще несколько сотен человек находятся, которые постоянно приходят из окрестных сел, скрываясь от зверств оккупанта и обстрелов. Но и в самой Песковке были обстрелы, одна девушка 20 лет погибла.

Сообщают, что оккупанты вывозят заложников в Беларусь. Особенно мужчин без татуировок. Обесточенная ЧАЭС, света там нет. Следовательно, будут перебои с водой. Оккупанты держат станцию ​​и сотрудников в плену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская армия осуществила контратаку под Киевом- МВД

По словам Василевской-Смаглюк, продолжаются переговоры об открытии гуманитарных путей из Дымера и окрестных сел, Немешаево и окрестных сел Бородянковского, Иванковского и Полесского районов.

12 автобусов и 100 легковых автомобилей из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка прибыли в Запорожье. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.