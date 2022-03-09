Эвакуация из Энергодара, Васильевки и Днепрорудного: автобусы с людьми уже в Запорожье

12 автобусов и 100 легковых автомобилей из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка прибыли в Запорожье. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 19:20 эвакуационная колонна (12 автобусов и 100 легковых автомобилей) из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка, в сопровождении оперативного автомобиля ГСЧС прибыла в г. Запорожье", - говорится в сообщении ГСЧС.
Эвакуировали более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают в Запорожье, сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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Из оккупированной Бучанщины Киевской области полиция эвакуировала несколько тысяч человек. Из Ирпеня и Ворзеля вывезли более 3 тысяч человек. Среди спасенных несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных. Для эвакуации использовали сотни автобусов и транспорт скорой помощи.
Гуманитарную колонну из Бучи, Гостомеля и Бородянки оккупанты остановили.
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