В Британии учредили министерство по предупреждению самоубийств

В Британии открыли министерство по предупреждению самоубийств. Фото: Утро

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во Всемирный день психического здоровья объявила о назначении первого министра по предотвращению самоубийств.

Ею стала Джеки Дойл-Прайс, член консервативной партии, до этого работавшая в министерстве здравоохранения, сообщает breakingmad.

- С помощью нового министра правительство планирует уменьшить смертность от суицида и стимулировать людей к обращению за психологической помощью в критической ситуации, - отмечено в новости.

Дойл-Прайс будет работать с центральными и муниципальными политиками, экспертами по предотвращению суицида и селф-харма, врачами-консультантами и благотворителями. Она обещает использовать новейшие технологии для выявления "очагов" самоубийств и разрабатывать специальные планы действий для каждого региона страны. Также в английских школах и колледжах появится служба поддержки психического здоровья, а студентов будут проверять на "психическое благополучие".

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Ежегодно в Англии совершают суицид около 4500 человек. Самоубийство является лидирующей причиной смерти у мужчин старше 45 лет.