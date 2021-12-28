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вторник, 28 декабря 2021 11:33

В Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения
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В Бразилии объявили чрезвычайное положение
Фото: Reuters
Дожди продолжаются с ноября
Стихия накрыла северо-восток страны
Синоптики прогнозируют непогоду до января
Почти полмиллиона жителей пострадали от стихии

В 100 из 116 городов Бразилии объявили чрезвычайное положение из-за наводнений.

Об этом сообщило "Синьхуа Новости" со ссылкой на региональное управление гражданской обороны.

Стихия бурлит в штате Баия. Из-за мощных ливней уже погибли 20 человек, 358 пострадали. Также обрушились десятки домов и мосты.

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Пострадавшим районам будут помогать спасатели. Всего непогода затронула 470 тысяч жителей страны.

По данным бразильского национального института метеорологии, мощные ливни, идущие с ноября на юге штата Баия, продлятся до января.

В декабре мощные дожди накрывали Грецию. Паводки на реках тогда затопили города и села. В результате их один человек погиб.

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