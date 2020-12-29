В больницы Львовщины, Прикарпатья и Буковины привезли кислородное оборудование от Порошенко

Волонтеры доставили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины. В частности, кислородный аппарат передали в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, еще семь таких концентраторов поедут в больницы области.

Больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко

"Аппараты искусственной вентиляции - это уже аппараты, которые нужны для крайне тяжелых больных и реанимационным отделениям. Но мы видим на практике и на опыте, что в основном в больницу попадают пациенты со средней формой тяжести. Конечно, если есть в наличии концентраторы в отделении, то у каждого конкретного пациента в случае необходимости есть возможность подышать, то есть получить кислородную терапию", - объясняет заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической больницы Наталья Демина.

"Если не улучшится и не изменится вектор действия власти, то можем смело называть это геноцидом. Особенно при том, что выделенные средства наблюдаем, а последствия от выделенных на ковид средств - нет. Поэтому снова приходится своими машинами возить, ездить с помощью", - отметила общественная активистка, участница войны на Донбассе Маруся Звиробий.

В Черновцы и Черновицкую область волонтеры "Европейской Солидарности" доставят четыре кислородных концентратора, их получат опорные больницы, которые борются с ковид - 19 и больше всего нуждаются в такой медицинской аппаратуре.

Больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко

"Когда смотришь на этот небольшой прибор - понимаешь, что он очень похож на бронежилет, потому что в 2014 году всем миром собирали деньги не бронежилеты и шлемы для наших бойцов, и этот бронежилет давал шанс жить. Так и сейчас кислородный концентратор дает человеку, который не дай бог, попала на ковидную кровать, шанс дышать и соответственно шанс жить", - сказал волонтер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров.

Во Львов Благотворительный Фонд Порошенко и активисты "Европейской Солидарности" доставили восемь кислородных концентраторов, отсюда их доставят в больницы Перемышлян, Жидачева и Старого Самбора.

"Еще весной мы имели локдаун, мы имели карантин, но почему-то государство не подготовилось к этой ситуации. Поскольку процесс закупки и обеспечения больниц продолжается очень долго, несмотря на чрезвычайную ситуацию, то должны подключаться", - отметила руководитель Львовского отделения "Дела общин" Ульяна Дидыч.

Больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины получили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко

"Спасибо, что Фонд Петра Порошенко и "Дело общин" откликаются на нашу инициативу. Сегодня нужна также такая помощь и больницам районного направлении, потому что есть сегодня много больниц ковидних, обслуживающих жителей районных территорий и шесть таких концентраторов поедут в районы, отдаленные от города Львов", - отметила Председатель Львовского областного совета Ирина Гримак.

Всего в больницы Фонд Порошенко с волонтерами на днях отправили 50 кислородных концентраторов. В частности, одну партию передали в больницы и военный госпиталь в прифронтовой зоне в Донецкой области. Еще 20 концентраторов кислорода ожидают получить и передать в медучреждения в ближайшее время. С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди с уязвимых категорий. Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных ковид-19.