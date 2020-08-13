В Беларуси задержали еще одного украинца

В Беларуси на фоне массовых акций протеста задержали уже четырех украинцев. Фото: Reuters

В Беларуси задержали еще одного гражданина Украины.

12 августа в украинское консульство в Бресте обратились родственники украинца, который 11 августа не вернулся домой с работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте как протестующего. Сейчас он находится в местном СИЗО ", - сказано в сообщении.

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В МИД заявили, что в ближайшее время состоится встреча украинских консулов ​​и руководства местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств задержания и оказания необходимой консульско-правовую помощь.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Беларуси были задержаны граждане Украины Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксаны Алешина. Васильев и Реуцкий - правозащитники из организации "Восток SOS". В Минск они прибыли для подготовки материалов в протестах, которые начались после выборов президента Беларуси.