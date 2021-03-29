В Австрии напали на украинских подростков с ножом и пистолетом

Парня с тяжелыми ранениями был направлен в больницу. Фото: pinterest.com

В городе Грац, что в Австрии, на украинских подростков напали неизвестные.

Их хотели ограбить, а одного из парней ранили ножом, сообщила в понедельник австрийская газета Heute.

Это произошло в воскресенье, 28 марта. Двое братьев в возрасте 15 и 17 лет, граждане Украины, пришли на встречу с неизвестным в подземный переход, чтобы продать куртку.

Когда покупатель мерил куртку, с обеих сторон перехода к братьям подошли еще 4-5 неизвестных в масках. У одного из них был пистолет, которым он угрожал 17-летнему парню. Преступник требовал деньги, ценные предметы и одежду. Украинец стал сопротивляться - завязалась драка. Один из злоумышленников достал нож и ударил им старшего брата в верхнюю часть тела. После этого нападавшие скрылись.

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Парня с тяжелыми ранениями направили в больницу, а младший брат получил незначительные травмы лица. Полиция открыла производство и проводит расследование нападения. Установить имена лиц пока не удалось.

В украинском диппредставительстве в Австрии подтвердили информацию о нападении корреспонденту "Укринформа".

"Посольство держит дело на контроле. На сегодня угрозы жизни раненому гражданину Украины нет", - сообщила консул Посольства Украины в Республике Австрия Мирослава Зинкевич.

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинского подростка. Около десяти нападавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.