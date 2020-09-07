В августе к 4G подключили более 2,3 тысячи населенных пунктов

К 4G подключены 18794 населенных пунктов по всей Украине. Фото: Reuters

В августе 2020 году до 4G подключили 2377 населенных пунктов.

Так, в течение июля 512 966 украинцев получили 4G впервые. Об этом сообщает пресс служба Минцифры.

"2377 населенных пунктов подключены к 4G в августе. Это самое большое количество населенных пунктов, подключенных через месяц, с начала года ", - говорится в сообщении.

Теперь к 4G подключены 18794 населенных пунктов по всей Украине.

"В 1209 населенных пунктах 4G появился впервые. Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорились с покрытием высокоскоростным мобильным интернетом территории Украины ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, операторы движутся по плану. Работу они начали с западных областей, а в августе продолжили подключения в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях.

"В этом месяце скоростного интернета в своем смартфоне дождутся жители Винницкой, Одесской, Киевской областей. До конца года на очереди Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области", - добавляется в сообщении.

Компания Grammarly инициировала сбор первого аннотированного GEC-корпуса украинского языка. Планирует выложить его в открытый доступ для общего пользования.