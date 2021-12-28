В Антарктиде установят украинскую хату

Фото: balbek.com

Возле украинской антарктической станции Академик Вернадский создадут арт-инсталляцию в виде украинской хаты.

Проект создала архитектурная студия balbek bureau. Его построит опытно-конструкторское бюро "Мастерская чудес", сообщает сайт balbek bureau.

В инсталляцию под названием "Дом. Воспоминания" превратят старый топливный бак.

Хата будет с шиферной крышей, дымоходом и характерными окнами. Образ дома воссоздадут из тонкого детализированного каркаса вокруг бака. Инсталляция должна напоминать эскиз карандашом, будто кто-то вспоминает свой дом и делает зарисовку по памяти.

Внутрь дома можно будет войти. Там планируют разместить борды с символическими предметами: комом чернозема и фрагментом вышиванки, залитыми эпоксидной смолой.

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Инсталляцию соберут в Украине, а затем разберут. В январе 2022 года ее перевезут на ледокол "Ноосфера".

Пингвины возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" отложили четыре яйца. Одно нашли у входа в главное здание станции. Первое яйцо полярники обнаружили 2 ноября. Яйца пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком. По форме и размеру напоминают гусиные.