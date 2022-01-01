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суббота, 01 января 2022 21:30

В Антарктиде две трети полярников заразились Covid-19

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В Антарктиде две трети полярников заразились Covid-19
Первый случай Covid-19 на бельгийской станции был обнаружен 14 декабря. Фото: Pixabay

В Антарктиде на бельгийской полярной станции Принцесса Елизавета две трети полярников заразились COVID-19, все они были вакцинированы. Об этом сообщает Soir Mag.

Позитивный тест на коронавирус получен у 16 из 25 сотрудников станции. До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус.

Первый случай COVID-19 на бельгийской станции был обнаружен 14 декабря. Позже коронавирус был подтвержден еще у двух полярников. Все трое были эвакуированы 23 декабря, но коронавирус продолжил распространяться.

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В настоящее время на станции находится 25 человек, 5 человек находятся в экспедиции. Ни у одного из них в настоящее время нет серьезных симптомов.

На станции есть два врача и необходимое оборудование для лечения.

Возле украинской антарктической станции Академик Вернадский создадут арт-инсталляцию в виде украинской хаты.

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