В Альпах нашли тело туриста, пропавшего 43 года назад

В Альпах нашли пропавшего туриста. Фото: ТСН

В Альпах спасатели нашли человеческие останки, которые могут принадлежать молодому альпинисту, который исчез 43 года назад.

Жан-Франсуа Бенедетти исчез в горах 25 июля 1976. С тех пор его семья не прекращала поиски. Родители альпиниста погибли - отец Жорж Бенедетти, бывший сенатор от социалистической партии, покинул мир в конце ноября 2018 на Корсике. Но дело продолжили брат и друзья, пишет La Provence.

В последнюю неделю августа семья погибшего сообщила спасателям об "оранжевом пятне" на Долгом леднике Ейлефроид, горе на гребне между Изер и Верхними Альпами. В понедельник утром, 9 сентября, двое альпинистов спустились с вертолета на ледник на высоту около 3 тысяч метров над уровнем моря, и забрали куски одежды и человеческие останки.

Сейчас семья ожидает результатов ДНК-тестов, но с большой долей вероятности останки принадлежат именно Жан-Франсуа Бенедетти. Отмечается, что найти тело удалось благодаря таянию ледника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более $100 тыс.: рассказали о ценах восхождение на Эверест

24 марта, в швейцарских Альпах близ границы с Францией и Италией на высоте 2430 метров лавина накрыла четырех туристов. Один из них смог спастись от снега, второго засыпало лишь частично, третьего из снежного плена освободили его товарищи. Четвертый лыжник погиб, он оказался под снегом на глубине 1,5 метра, тело погибшего достали спасатели.