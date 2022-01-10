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В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора

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В аквапарке на Хмельниччине 16 детей отравились парами хлора
34 ребенка в возрасте от двух до семи лет посетили аквапарк. 16 из них отравились хлором. Фото: Pexels

Шестого января 16 детей из Винницкой области отравились парами хлора. Они накануне находились в аквапарке Хмельницкого.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
50 жителей пгт. Турбов в Винницкой области, среди которых 34 ребенка в возрасте от двух до семи лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт. Летичев Хмельницкой области.

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"После посещения аквапарка у 16 ​​детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Всем детям была оказана медицинская помощь. Трое из них были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Предварительной причиной отравления называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом. До этого все пострадавшие были на хоккейном матче. С жалобами на плохое самочувствие 10 детей обратились в больницу в субботу, 11 декабря. Четверым понадобилась госпитализация. Пациентам поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом".

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Дата
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