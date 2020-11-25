В 2021 году врачи должны получать 22-25 тыс. грн

Зарплата медиков должна составлять от 22-25 тысяч гривен. Фото: Еспресо

Украинские медики уезжают работать за границу из-за низкой зарплаты дома.

"Один из главных факторов - это заработная плата. Не может страна платить заработную плату такую, как у нас в стране на протяжении 29 лет - в среднем 8000 гривен заработная плата врача", - сказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире 5 канала.

По его словам, такие страны, как Польша, Чехия и Германия упрощают процедуру трудоустройства как врачей, так и медицинских сестер, чтобы те могли безбарьерно работать там.

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"Именно поэтому мы настаиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 - чтобы заработная плата врача начиналась от 22-25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу", - заявил министр.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных Covid-19 в размере до 300% заработной платы. 30 мая Национальная служба здоровья Украины заключила необходимые договоры со всеми больницами. 7 сентября 2020 Кабмин утвердил механизм доплат к зарплате медикам. 3 октября Степанов сообщал, что в Украине с более 1 тыс. 600 больниц уже более 50% получили средства и выплатили надбавки медицинским работникам. 23 октября 2020 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все медицинские учреждения страны получили средства для выплаты надбавок медработникам с 1 сентября.