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среда, 20 января 2021 14:26

В 2021 году государство может стать неплатежеспособным - Мартыненко

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В 2021 году государство может стать неплатежеспособным - Мартыненко
Дефицит госбюджета на 2021 запланировано от 6% до 5,5% и составляет 246,6 млрд грн. Фото: Reuters

Каким будет этот год, во многом зависит от удачи. Пандемия изменила всю нашу жизнь и помешала реализации многих планов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Если бы не она, мы должны были бы рости в прошлом году. Возможно, это был бы не "взрывной", но рост. Возможно, заработало бы кредитование, провели бы налоговую амнистию. Есть надежда, что со второго полугодия 2021 пандемическая проблема не будет столь угрожающей и жизнь постепенно начнет восстанавливаться", - объясняет эксперт.

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Нам надо искать деньги, потому что осенью 2021-го могут возникнуть проблемы с платежеспособностью страны, отмечает он.

"Власти следует действовать по принципу врача - "главное - не навредить", но при этом действовать быстро и взвешенно. Смотреть в будущее, не ограничивая сроки планирования ближайшей пятницей", - добавляет Александр Мартыненко.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

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