В 2020 году Украина снизила потребление электроэнергии

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии 2020 года сократилось на 2,1%. Фото: Pixabay

В 2020 году потребление электроэнергии в Украине с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 146 млрд 394,2 млн кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 2020 год сократилось на 2,1% (на 2 млрд 563,6 млн кВт-ч) – до 117 млрд 655,8 млн кВт-ч.

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Украинская промышленность без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 3,8% – до 49 млрд 195,6 млн кВт-ч. Население страны потребило 36 млрд 435,7 млн кВт-ч (+3,4%). В декабре 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 7,3% (на 1 млрд 29,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 15,043 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,9% (на 535,2 млн кВт-ч), до 11 млрд 434,9 млн кВт-ч.

В Украине не будут вводить веерные отключения света. В таких мероприятиях нет необходимости, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.