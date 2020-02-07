В 14 лет украинцы будут получать паспорт и идентификационный код

Подросткам нужно будет собрать только один комплект документов. Фото: ДМС

В 14 лет украинцы будут одновременно получать паспорт и идентификационный код.

Сейчас подросткам нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦНАП, и в Государственную фискальную службу, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Паспорт и идентификационный код будут находиться на ID-карте. Получателям нужно лишь обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства.

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Больше не нужно будет получать отдельный документ с кодом. Только по желанию номер учетной карточки налогоплательщика выдадут отдельно.

Точной даты изменения в Минцифры не называют. Новая услуга будет доступна уже в этом году.

Украина станет вторым в мире государством, где введут электронный образ паспорта гражданина. Е-ID-карта станет опцией мобильного приложения "Дія". Она будет официально заверять личность человека при получении государственных и бизнес-сервисов.