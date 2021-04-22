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четверг, 22 апреля 2021 17:06

Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
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В 1990-е были свои вредные привычки, которые остались до сих пор
Фото: mirovich.media
Крышки кастрюль с виновными пробками
Лук хранили в женских колготках
Коллекции 90-х
Вермишель быстрого приготовления пользовалась популярностью

Каждое поколение имеет свои привычки. 1990-е не исключение. Главной привычкой у людей была экономия на всем. Они редко покупали в дом какие-то красивые вещи.

Почти никто в не покупал новую посуду, продолжая пользоваться старыми советскими сервисами, которые в промышленных масштабах хранились в советских сервантах, пишет mirovich.media.

Отдельная тенденция в 1990-х были крышки кастрюль или сковородок с запихнутой под ручкой винной пробкой. В СССР промышленность не додумалась до такой вещи, как ручка на крышке из материала-изолятора. Ручка была чаще всего в виде обычного "ушка", за которое нельзя было взяться пальцами при приготовлении, так как очень горячее. Поэтому под эти ручки стали запихивать винные пробки.

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В СССР женские колготки были самым большим дефицитом. Их трудно получали и затем занашивали до дыр. В 1990 годы колготки перестали быть дефицитом, и "старым, но еще хорошим" колготам было найдено достойное применение - в них хранили связи лука, которые в таком виде подвешивали на кухне к газовой трубе.

Еще одна популярная привычка с - полированные серванты, которые были популярны в СССР. Они успешно пережили 1990-е. Правда, содержание сервантов часто менялось - вместо открыток "Керчь-1982" и "Новостройки XI пятилетки" в них появлялись коллекции импортных сигаретных пачек и алюминиевых банок из-под напитков. Эти штуки были чем-то удивительным в первые постсоветские годы, и дети их часто собирали.

Еще одна привычка - это лапша быстрого приготовления, которая появилась в магазинах где-то в середине 1990 годов и на первых порах стала достаточно популярным продуктом. Она дешево стоила и легко готовилась. Позже люди стали замечать, что если есть эту лапшу часто, то с каждым разом все больше и больше становится заметна "химия" в составе, и организм начинает против этого всячески протестовать.

К началу 2000-х за лапшой быстрого приготовления прочно закрепилось название "бомж-пакет", и употребление ее в пищу стало считаться нормальным только в среде городской бедноты, маргиналов и студентов.

Еще одна плохая пищевая привычка - пить вредную газировку. В СССР этот продукт был дефицитом и в 1980-е пользовалась огромной популярностью у детей. Советская "Пепси-кола" и "Фанта" в магазинах разлетались в минуту.

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В газированных напитках нет ничего хорошего, и в развитых странах уже давно пытаются сократить их потребление. Сладкая газировка разрушает зубы, плохо влияет на поджелудочную железу и костную систему.

В порядке вещей было припарковаться на тротуаре или даже прямо у входа в подъезд - перегородив всем выход. Вполне нормальным считалось также и припарковаться где-то на газоне.

Русскоязычный "шансон" массово появился именно в 1990-е. В СССР тоже существовал "блатной жанр", но эти песни были уделом скорее каких-то маргинальных компаний. "Шансон-исполнители" вышли к массовому слушателю, и, как оказалось, бывшим советским гражданам совсем не чужая эта блатная культура.

Что интересно, в Беларуси шансон практически не прижился и не является сильно популярным. Может быть, дело в том, что у нас на территории страны не было лагерей ГУЛАГа и тюремная культура не воспринимается как "нечто свое, родное". Зато в России шансон остается популярным и сейчас. Особенно в среде таксистов и водителей маршруток.

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб., в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021-м - 881. В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021-м - 591 кг.

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22
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