УЗ увеличила количество билетов на поезда

В продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов. Фото: epravda.com.ua

Укрзализныця сократила количество мест в поездах, которые бронировались для железнодорожников. Поэтому для обычных пассажиров будет доступно больше билетов.

Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов. По результатам аналитики, в одном из поездов бронь вообще отменена, поскольку эти места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест сократили на половину, еще в трех - на четверть, сообщается на сайте УЗ.

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"Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. Почти 3 тысячи билетов - это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое Укрзализныця продает ежемесячно, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще десяток точно почувствуют это изменение", - отметил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют отдельные места. У каждого места есть розетка и светильник.