УЗ сообщила, запретит ли высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове

УЗ не запретит высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава. Фото: uz.gov.ua

Из-за усиления карантина в Киеве и Львове Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров.

По крайней мере, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава, заявила пресс-служба УЗ.

В компании уверяют, что их стюарды размещают пассажиров на безопасном расстоянии друг от друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекордные убытки - в сеть выложили финансовый отчет Укрзализныци

Из-за карантинных ограничений продажа билетов и высадка/посадка пассажиров запрещены в таких областях:

• Ивано-Франковской;

• Черновицкой;

• Житомирской;

• Закарпатской.

Ранее УЗ заявила, что на летний сезон планирует создать маршруты, по которым пассажиры из разных регионов страны смогут добраться до курортных мест без пересадок.