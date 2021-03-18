УЗ сообщила, запретит ли высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове

Из-за усиления карантина в Киеве и Львове Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров.
По крайней мере, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава, заявила пресс-служба УЗ.
В компании уверяют, что их стюарды размещают пассажиров на безопасном расстоянии друг от друга.
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Из-за карантинных ограничений продажа билетов и высадка/посадка пассажиров запрещены в таких областях:
• Ивано-Франковской;
• Черновицкой;
• Житомирской;
• Закарпатской.
Ранее УЗ заявила, что на летний сезон планирует создать маршруты, по которым пассажиры из разных регионов страны смогут добраться до курортных мест без пересадок.
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