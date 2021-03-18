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четверг, 18 марта 2021 17:05

УЗ сообщила, запретит ли высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове

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УЗ сообщила, запретит ли высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове
УЗ не запретит высадку и посадку пассажиров в Киеве и Львове, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава. Фото: uz.gov.ua

Из-за усиления карантина в Киеве и Львове Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров.

По крайней мере, пока не получит соответствующего распоряжения от Минздрава, заявила пресс-служба УЗ.

В компании уверяют, что их стюарды размещают пассажиров на безопасном расстоянии друг от друга.

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Из-за карантинных ограничений продажа билетов и высадка/посадка пассажиров запрещены в таких областях:

• Ивано-Франковской;

• Черновицкой;

• Житомирской;

• Закарпатской.

Ранее УЗ заявила, что на летний сезон планирует создать маршруты, по которым пассажиры из разных регионов страны смогут добраться до курортных мест без пересадок.

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Дата
18
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