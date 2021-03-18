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четверг, 18 марта 2021 14:09

Укрзализныця потерпела рекордный убыток за прошлый год

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Укрзализныця потерпела рекордный убыток за прошлый год
Укрзализныця получила 11,4 млрд грн убытков. Фото: uz.gov.ua

За 9 месяцев прошлого года чистый убыток АО "Укрзализныци" составил 11,36 млрд грн.

Финансовые потери предприятие связывает с сокращением перевозок из-за COVID-19. Об этом свидетельствует финансовый отчет УЗ.

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За 3 квартала 2020-го пассажирские перевозки УЗ упали на 59,1% по сравнению с показателями 2019 года. Грузовые - на 7,3%.

Ранее Кабинет министров согласовал прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

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