Укрзализныця потерпела рекордный убыток за прошлый год

Укрзализныця получила 11,4 млрд грн убытков. Фото: uz.gov.ua

За 9 месяцев прошлого года чистый убыток АО "Укрзализныци" составил 11,36 млрд грн.

Финансовые потери предприятие связывает с сокращением перевозок из-за COVID-19. Об этом свидетельствует финансовый отчет УЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначит более 30 поездов в летний период

За 3 квартала 2020-го пассажирские перевозки УЗ упали на 59,1% по сравнению с показателями 2019 года. Грузовые - на 7,3%.

Ранее Кабинет министров согласовал прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.