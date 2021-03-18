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четверг, 18 марта 2021 01:41

Уволили руководителя Укрзализныци

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Уволили руководителя Укрзализныци
Кабмин уволил главу Укрзализныци. Фото: РБК

Кабинет министров согласовал прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 марта, передает Еспресо.TV.

Выполнение обязанностей положили на Ивана Юрика.

Жмак заявил, что решение несправедливое и он будет оспаривать дело в суде.

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Укрзализныця планирует назначить 30 поездов на наиболее популярных направлениях в летний сезон. Сейчас идут активные подготовительные работы.

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