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пятница, 15 января 2021 10:32

"Уязвимыми будут зубы - медицинский гороскоп на пятницу

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&quot;Уязвимыми будут зубы - медицинский гороскоп на пятницу
Не провоцируйте разрушения эмали зубов. Не допускайте резкого перепада температур напитков и блюд. Фото: pixabay.com

15 января способствует вымыванию песка из мочегонных путей. Откажитесь от привычного чая и кофе. Пейте чистую воду в течение дня. Ешьте фрукты. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Уязвимыми будут зубы, - говорит астрологиня. – Будут кровоточить десны. Обостряется пародонтоз. Обратитесь за советом к врачу. Откажитесь от грубой пищи. Не провоцируйте разрушения эмали зубов. Не допускайте резкого перепада температур напитков и блюд. Больше внимания уделите гигиене ротовой полости".

Овен

Могут проявиться симптомы недолеченной когда-то болезни. На этот раз проведите курс лечения до конца.

Телец

Набирают распространения инфекционные болезни половых органов. Начните лечение грибковой инфекции. Следуйте советам врача.

Близнецы

Повышается метеозависимость организма. Изменение погодных условий будет вызывать приступы головной боли.

Рак

Начинать занятия бегом в этот день не стоит. Дополнительная нагрузка на ноги будет вызывать боли в суставах.

Лев

Ухудшит состояние больных мастопатией. Не принимайте горячих ванн. Отложите посещение солярия. Не занимайтесь самолечением.

Дева

Основу вашего рациона должны составлять овощи и фрукты. От тяжелой жирной пищи следует отказаться.

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Весы

Избегайте стрессовых ситуаций. Чрезмерное волнение может спровоцировать приступы тахикардии. Следите за изменениями в работе сердца. Не провоцируйте развития серьезной болезни.

Скорпион

Будет беспокоить явления дисбактериоза. Начнет ворчать в животе. Пополните микрофлору кишечника.

Стрелец

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Систематические занятия гимнастикой заметно улучшат ваше самочувствие.

Козерог

Подберите новый комплекс для ухода за волосами. Особенно если вы его красите. Сделайте новую стрижку.

Водолей

Больные почувствуют облегчение. Снизится температура. Стабилизируется кровяное давление. Будет беспокоить одышка.

Рыбы

В конце напряженной недели желательно посетить бассейн. Обратитесь к услугам массажиста. Послушайте вечером спокойную музыку.

Астрологиня дала прогноз на неделю и назвала знаки, которых будет преследовать успех.

Автор: Gazeta.ua
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15
января

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