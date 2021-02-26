Уязвимы будут зубы и почки - медицинский гороскоп на 26 февраля

Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Пейте больше воды. Фото: pixabay.com

26 февраля чаще выходите на свежий воздух. Больше двигайтесь пешком. От этого улучшится самочувствие и отступит усталость. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Подождите с началом нового курса лечения, - говорит астрологиня. - Ознакомьтесь с совместимостью различных фармпрепаратов. Повышается риск появления побочных эффектов. Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером. Уязвимыми будут зубы и почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Пейте больше воды. Визит к стоматологу лучше отложить. Поставленные пломбы не будут держаться долго".

Овен

Обостряются болезни поджелудочной железы. Перейдите на диетическое питание. Здоровым людям следует отказаться от жареных и копченых блюд.

Телец

Берегите колени от травм. Длительные пешие переходы желательно не планировать. Ноги могут болеть от чрезмерных нагрузок.

Близнецы

Больным артритом стоит пройти профилактический курс лечения. Избегайте очередному обострению болезни.

Рак

Ослабляются защитные силы организма. Быстро будет наступать усталость. Поддержите свой иммунитет.

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Лев

Голосовые связки желательно поберечь. Говорите тихо. Во время занятий бегом дышите носом. Пить холодные напитки не следует.

Дева

Начните утро с занятий на развитие гибкости позвоночника. Здоровая спина является залогом хорошего самочувствия.

Весы

Будут беспокоить воспалительные болезни десен. Посоветуйтесь с врачом относительно курса лечения. Овощи и фрукты измельчайте перед употреблением.

Скорпион

Перенесите визит в солярий. Вместо загара можно получить аллергическую реакцию кожи на ультрафиолетовое излучение.

Стрелец

В конце рабочего дня возникать ощущение песка в глазах. Не задерживайтесь за работой. Не провоцируйте снижение остроты зрения.

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Козерог

Начните регулярные занятия спортом. Давайте возможность полноценно работать сердечно-сосудистой системе.

Водолей

Избегайте стрессовых ситуаций. Не провоцируйте повышение внутричерепного давления. В случае повторяющихся приступов головной боли обратитесь к врачу.

Рыбы

Не делайте хирургических операций. Осложнения придется лечить длительное время. Возможна большая потеря крови.

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