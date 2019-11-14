Уволят прокурора, который вел дело Burisma

Прокурора Константина Кулика, который вел дело в отношении компании Burisma, уволят из Генпрокуратуры.
Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил об этом в интервью НВ.
"Мы проводим аудит многих дел, в том числе одного большого производства, которое в частности может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, причастных к этой компании. В производстве есть тысячи томов, не сотни, тысячи. То есть это дело не одного дня и одного месяца", - заявил Рябошапка.
В 13 или 14 томах дела фигурирует владелец Burisma Николай Злочевский. Он был министром экологии при экс-президенте Викторе Януковиче.
"От Злочевского проводят связи с Burisma. Но по Burisma мне известно одно большое производство, из которого выделяют различные эпизоды", - сообщил Рябошапка.
Генпрокурор не ответил, фигурирует ли в каком-то из производств Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена.
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Включение в дело Байдена зависело он Кулика, который не пришел на переаттестацию. Сказал, что был на больничном
"Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка и добавил, что у нового прокурора может быть другая позиция по этому делу.
По поводу Burisma из США никто не обращался. Генпрокурор заверил, что не чувствует давления из-за этих производств.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал нежелание прокуроров расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк огромной проблемой этого дела. Об этом он заявил в интервью Lb.ua.
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