Увольнение Аласании признали незаконным

Суд признал незаконным увольнение Аласании. Фото: Galinfo

Шевченковский райсуд Киева признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.

Об этом в среду, 19 июня, сообщает Общественное вещание.

"Сегодня, 19 июня, Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Общественное вещание Зурабом Аласанией", - говорится в сообщении.

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31 января Наблюдательный совет уволил главу "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Зураба Аласанию. Контракт с руководителем Общественного телевидения разорвали досрочно. Увольнение поддержали 9 членов Наблюдательного совета. 3 - проголосовали против.