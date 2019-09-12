Уволили полицейскую, которая обвинила свое руководство в коррупции

Сержантку патрульной полиции Одессы Зою Мельник, которая публично обвинила свое руководство в коррупции, уволили из полиции.
Сама полицейская считает свое увольнение незаконным, и собирается обжаловать это решение в суде, сообщает ТСН.
В полиции уверяют, что уволили Мельник исключительно из-за дисциплинарного нарушения.
"Систематическое опоздание на службу, нарушение требований-предписаний Нацполиции, ношение табельного огнестрельного оружия, заступление на службу, сон на службе, опоздание на службу", — заявили в полиции.
Напомним, Зоя Мельник регулярно писала критические посты о работе управления патрульной полиции в Одессе, рассказывая о систематическом взяточничестве, установленных "планах" от руководства на количество штрафов.
Позже Мельник заявила, что не заинтересована и в дальнейшем работать в правоохранительном ведомстве.
8 июля начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненного Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства.
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