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суббота, 08 февраля 2020 21:30

Уволили двух руководителей областных лесничеств

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Уволили двух руководителей областных лесничеств
Премьер сообщил об увольнении руководителей лесничеств Харьковской области и Закарпатья. Фото: Укринформ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга — многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен", — говорится в сообщении Telegram-канала премьера.

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Напомним, что онлайн-карту рубок леса в Украине запустили 17 октября. Тогда она работала только в трех областях.

В то же время 30 октября Верховная Рада запретила сплошные рубки леса на склонах Карпат.

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08
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