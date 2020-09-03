Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ

Потерпевшие, обратившиеся в больницу с ранениями от сотрудничества со следствием отказались. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Полиция установила 22 участника конфликта со стрельбой в городе Украинка на Киевщине, где 2 сентября в районе городского пляжа неизвестные с ружьями устроили перестрелку. Среди них есть россияне.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и показаний свидетелей полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих из столицы, в том числе - граждане РФ. Сейчас проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента", - говорится в сообщении.

Участники конфликта и персонал кафе "Де Бош", в котором вчера прозвучало до 10 выстрелов, сделали все возможное, чтобы скрыть преступление: пособирали гильзы и пытались сменить обстановку. Для получения видео с камер наблюдения полицейским пришлось провести неотложный обыск и изъять сервер.

Потерпевшие, обратившиеся в больницу с ранениями, от сотрудничества со следствием отказались. Их жизням ничего не угрожает. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

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Инцидент произошел в 19:14. По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей стреляла в ресторане "Де Бош". Троих людей ранили. Один свидетель рассказал, что официанты заведения испугались, а одна из них начала изнутри закрывать верхнюю дверь.