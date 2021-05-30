"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города

В последнее воскресенье мая в Киеве отмечают День города. Гулять горожане по традиции начали накануне, 29 мая. Для киевлян и гостей столицы были подготовлены праздничные и благотворительные мероприятия в туристических и исторических местах. Gazeta.ua побывала на главных локациях и событиях.

На Пешеходно-велосипедном мосту у Арки дружбы народов около тысячи человек. Фотографируются на фоне Днепра, пьют кофе и осматривают окрестности.

- Мы приехали по делам, но получилось так, что попали в праздничные выходные, - говорит 31-летняя Рената в солнечных блестящих очках. - Очень грязный город, об экологии совсем не заботятся. Думают только о тех проекты, которые могут приносить доходы, а парковки не строят даже у торговых центров.

Вдоль моста развесили выставку фотографа Михаила Маркива "Демократия киевских улиц". На фотографиях - Крещатик, людные места, неординарные события и личности. Работы можно посмотреть два дня.

- Я люблю Киев, мои предки здесь жили. Но пришлось переехать в Тюмень, уже год как, - делится 37-летняя психологиня Виктория. За спиной носит красный спортивный рюкзак. - Сегодня привезла сына, чтобы показать родные места. Столица развивается, за последние годы стало лучше. Лишь нужно расширить зону туристических мест, чтобы не скапливалась толпа.

Никто не думал, что будет так тяжело

- Я работаю врачом и помню, как начался коронавирус. В медицинских учреждениях не было масок даже, - жалуется 38-летняя Юлия с каре. Только что она подпевала уличному музыканту. - Никто не думал, что будет так тяжело. Но мы действительно не знаем, что делает власть, какие приоритеты ставит. Комики могут высмеивать политиков, но это подрывает их авторитет. Если бы каждый делал свое дело, а не обсуждал депутатов, то лучше бы жилось.

- Построили ЖК, где не горят окна, торговые центры, а дороги нет, - продолжает психологиня. - Постоянные пробки утомляют. А люди отовсюду приезжают в столицу на работу. Воздух грязный, а об озеленении не заботятся. Пошли показать сыну цветочные часы, а цветами там и не пахнет - все увядшее и сухое. Однако стоит отдать должное мэру - понемногу развивают город.

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Под Аркой начинают открытия 50-го Международного кинофестиваля "Молодость". Под белыми шатрами установили сцену с экраном, поставили стулья. К фотозоне официальные гости идут по красной дорожке в красивых платьях и классических костюмах.

В небо на дронах поднимают флаги с символикой фестиваля. Посетить мероприятие можно приобретя билеты на фильм. Стоят от 20 до 120 грн.

От утра 30 мая в центре Киева собираются люди. Дорогу на Майдане Независимости перекрыли и установили заборы. Со сцены Андрей Джеджула рассказывает правила благотворительного "Пробега под каштанами". Традиционно его проводят в День города. Вырученные средства отдадут Центру детской кардиологии.

Фото: Лилия Мыцко

У старта под энергичную музыку разминаются дети в возрасте до 3-х лет. Их поддерживают родители. Пробежать должны короткую дистанцию ​​- 100 м.

- Купила сыну медаль с символикой мероприятия, чтобы было отличие. Хотела мотивировать сделать доброе дело, - говорит мама 10-летнего бегуна Елена. Пришла в цветных спортивных штанах.

5 км уже пробежали участники со специальной спортивной подготовкой. За ними стартуют люди с инвалидностью. Взрослые передвигаются самостоятельно, детей везут родители. Со сцены их поддерживает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

- Это уже 14-й год участвую, мне нравится дух соревнования, - говорит 37-летний Иван Замига на инвалидной коляске. На пробег приехал из Кривого Рога. - Люблю Киев, но хочу, чтобы было больше обустроенных мест для людей на колясках.

Автор: Лилия Мыцко 29 и 30 мая в Киеве праздновали День города. Мероприятия проводились в центре столицы. В частности, на Майдане, Владимирском спуске, Певческом поле, Андреевском спуске и возле Арки дружбы народов.

- Я баскетболист в команде на колясках, - хвастается форме 33-летний Максим Величинький в майке БК "Киевские Львы". - Мы существуем с 2019 года, организовали друзья своими силами. Такие команды есть в Харькове и Днепре. К сожалению, не проводим соревнования - не можем никак организовать. Государство не поддерживает нас, обращались к властям, а они все обещают, а ничего не делают.

Киев можно сравнивать сейчас с европейскими столицами

- Киев можно сравнивать сейчас с европейскими столицами, - говорит брюнетка за забором Алла Марцун, 30 лет. Только что участвовала в спортивном забеге. - С гордостью должны приглашать гостей в Киев и не отставать от развитых стран. Это заслуга и власти города и его жителей, так как работает финансирование и киевляне. Однако хочу, чтобы было меньше высоток, так как давят на нас. Лучше скверы и парки строить. И нет свободы слова пока такой, какой бы она должна была быть.

В корпоративном забеге в 5 км участвуют работники частных компаний и государственных учреждений. Самая большая команда насчитывает 850 человек - "Укргаздобыча". Также бежать будут представители Верховного суда Украины, авиакомпаний, предприятий, выпускники университетов и многие другие. Всего участие примут около 11 тыс. человек.

- Каждый год собираемся. Никто не заставляет, хотим делать добро. К забегу никак не готовились, но 5 километров не так сложно пробежать, - говорит одна из участниц корпоративного забега.

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По дороге от Арсенальной до Певчего поля стоят белые палатки возле Музея Ивана Гончара. Проводят ярмарку народного промысла. Продают самодельные ковры, одежду, вышиванки, посуду, украшения и музыкальные инструменты.

- Каждый год приглашают, уже почти все раскупили, - говорит 65-летний Александр Лозанов. Человек в большой соломенной шляпе и вышиванке продает изделия из лозы. - Продаю еще в интернете и на базарах. Зарабатываю от этого мало, а живу на пенсию. Уже 30 лет плету, когда-то был простым рабочим. Как-то расплел корзину и стало интересно. Так сам и научился.

Было 150 гончарных семей

- В нашем селе до Второй мировой войны был очаг гончарства, - рассказывает 51-летний Сергей Погонец из села Крищинцы, что на Винничине. - Было 150 гончарных семей. Я застал многих мастеров. Делали кувшины, чашки, чаши под молоко. У деда жены был друг гончар. В 1992 году перевез на велосипеде все от него и начал сам осваивать ремесло. Село вымирает, молодежь хочет в столицу. Кто-то останется, но мощных сел уже не будет. Где колхозы были, то сел уже нет. Где в селе сейчас работа есть?

Автор: Лилия Мыцко 29 и 30 мая в Киеве праздновали День города. Мероприятия проводились в центре столицы. В частности, на Майдане, Владимирском спуске, Певческом поле, Андреевском спуске и возле Арки дружбы народов.

- Раньше чаще проводили ярмарки. Музей уже не тот, - объясняет старший научный сотрудник Музея Ивана Гончара 33-летняя Мария Пошивайло. - Своими силами все делаем, берем работы мастеров, работающих в традиции, чтобы сохранить уникальность. Три года назад главную экспозицию затопило - до сих пор не отремонтировали. Работают полноценно только два зала. В одном еще картины Порошенко, которые под арестом и просто занимают место. Здание с плесенью, нужен ремонт. Не делаем косметический, так как капитального не дождемся. Молодежь приходит работать, но на энтузиазме. В прошлом году согласовали проект реставрации музея, но не можем дождаться помощи от мэра. Это очень большие средства. Евгений Клопотенко хотел ресторан здесь построить свой, но тоже нет денег пока.

У ярмарки слышен запах дерева. Художники играют на традиционных музыкальных инструментах произведения украинских композиторов и кобзарей. Выставка проходит два дня, вход в этом году сделали бесплатным.

На Певческом поле начался второй день фестиваля KYIV FAN FEST. Билеты можно купить от 300 грн. Здесь продают пиво, наливки, и коктейли. Перекусить можно хот-догами по 75 грн.

Автор: Лилия Мыцко 29 и 30 мая в Киеве праздновали День города. Мероприятия проводились в центре столицы. В частности, на Майдане, Владимирском спуске, Певческом поле, Андреевском спуске и возле Арки дружбы народов.

Сегодня будут выступать украинские исполнители. В частности, Kozak System, ТНМК, Станция Мир, Ot Vinta, KARNA и многие другие.

- Хорошо, что вход сделали платным, расходы покроем хоть, - говорит 34-летняя киевлянка Евгения Гайворонская с маленькой сережкой в ​​носу. - То, что я вижу сейчас на Певческом поле, меня радует. Чисто, туалеты есть, женщины ходят убирают мусор. Если оплата пойдет на развитие этого места, то будет круто. Киев меняется к лучшему, его совершенствуют. Нравится, что все красивые места близко расположенные. Работой мэра довольна, а вот мама говорит, что больше нравился Омельченко. В столице не хватает самоочищающихся туалетов для граждан и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

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Рок-группы зажигают публику. Киевляне не сидят на местах, танцуют все вместе, поют украинские песни. На скамейках едят и пьют пиво. Дети катаются на карусели. За три минуты просят 50 грн.

Автор: Лилия Мыцко 29 и 30 мая в Киеве праздновали День города. Мероприятия проводились в центре столицы. В частности, на Майдане, Владимирском спуске, Певческом поле, Андреевском спуске и возле Арки дружбы народов.

- Для меня эти склоны знакомые, люблю здесь бывать, - рассказывает перед выходом на сцену солист группы Kozak System Иван Леньо. - Не обязательно родиться в Киеве, чтобы его любить. Более 30 лет живу здесь. Да, во время пандемии проводить такие мероприятия опасно. Но рано или поздно нужно выходить из карантина. Украинская культура находится в опасном состоянии. Для нормальной жизни нужно вакцинироваться. Мы устали от безконцертнои ж*пы.

На День Независимости снова пригласят попсу

- Мы открывали этот особый концерт. Для нас не впервые. Украинские группы зажигают людей, - присоединяется к разговору солист группы Ot Vinta Юрий Журавель. - Вспомнил одну штуку. Помню, как мы с Иваном снимали программу к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко. Тогда были страшные дни для нас, закрыли метро. На День Независимости снова пригласят попсу, всяких там. Но когда надо будет валить снова в окопы, играть на Майдане, СНБО, нужны будут боевые группы. Вот как раз мы такие - боевые снаряды, а не салютик в небо.

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Ведущий фестиваля разыгрывает символические подарки между зрителями. Родители танцуют вместе с детьми под самой сценой. Вечереет, собирается все больше людей. Киевляне на несколько дней забыли о пандемии и наслаждаются праздником.

В День Киева 30 мая во всех 10 районах столицы также произошли циклы мероприятий в различных форматах. Почти 20 офлайн-событий, среди которых: спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры. Киевлянам также напоминают, что в столице в соответствии с решением Киевсовета продолжается запрет использования пиротехнических средств на время проведения мероприятий. Организаторы все меры должны неукоснительно соблюдать выполнение этого решения.