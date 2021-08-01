Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог

О глобальном государственном расцвете надо заботиться на местах. Фото: pixabay.com

24 августа 2021 года исполняется 30 лет Независимости Украины. Gazeta.ua расспросила у астролога и нумеролога, что означает эта цифра, какие радости и угрозы несет Украине и украинцам.

Числа в астрологии ассоциируются с определенными планетами. Сатурн вращается вокруг Солнца раз в 30 лет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сатурн управляет нашим государством, - говорит Елена. - Он сейчас в знаке Водолея, где находился 24 августа 1991, когда Украина стала независимой. Сатурн является сильным и стабильным. Но то, что планета в сильном статусе, не означает, что все хорошо. Такой Сатурн не позволяет расслабляться и только полагаться везения. Надо быть готовым ко всему".

По словам астролога, Сатурн - планета людей организованных, пунктуальных, которым не трудно отказать себе в чем-то ради высшей цели.

"Эта планета требует полной самоотдачи и трудолюбия, - говорит астролог. - В украинцев все наладится, когда мы станем более требовательными к себе и своему окружению, если будем щепетильны, как немцы, и научимся ограничивать себя до уровня необходимого, как японцы. Сатурн - планета пожилых людей. Когда, как не на 30 году независимости нам стоит научатся по-настоящему уважать предков, изучать и ценить свою историю. После 30-летия независимости легко не будет, но жить начнем интересно и многое достигнем".

Легко не будет, но жить начнем интересно и многое достигнем

30 символизирует жизнелюбие и победоносный оптимизм. Об этом Gazeta.ua рассказала нумеролог Антонина Данилишина.

"30 в нумерологии рассматриваются, как 3, - говорит Антонина. - А 3 - это Марс, символизирующий активность и агрессивность. Затмение, которые состоялись в июне, привели к вспышке агрессии в обществе. Сейчас как никогда необходимо следить за границами. Россия начнет взимать свои войска".

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По словам нумеролога, 30-летнюю Украину можно сравнить с 30-летним украинцем.

"Он находится на распутье, - говорит Данилишина. - Имеет высшее образование, уже достиг чего-то в карьере, но мир развивается так быстро, что он едва успевает реагировать на изменения. Его стремление часто разбиваются о обыденность и новые требования этого мира. Ему еще хочется жить по старым принципам, но пора бороться с привычками, пробовать что-то новое, не бояться препятствий, а использовать их в свою пользу".

Сейчас украинцы должны сплотиться и планировать свои следующие 30 лет.

Сейчас украинцы должны сплотиться и планировать свои следующие 30 лет.

"Задача каждого украинца - хорошо обдумать, чем он будет полезным для Родины, что хорошего способен дать ей в ближайшие 10-20-30 лет, - рассказывает нумеролог. - О глобальном государственном расцвете надо заботиться на местах. Развивать свою деревню или городок. Не бежать из страны в поисках лучшей судьбы, а инвестировать в нее свои знания и навыки, воспитывать молодое поколение. Сильной, всепобеждающей и самодостаточной Украины увидят те, кто родился после 2010 года".

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.