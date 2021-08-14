Успенский пост: что кушать, что нельзя делать

Сегодня начался Успенский пост. Это один из четырех крупнейших в православии. Есть еще Петрив, Большой Рождественский. Продолжается Успенский пост две недели - с 14 по 27 августа. Придерживаются в честь Пресвятой Богородицы.

Пост призван подготовить верующих к встрече великого христианского праздника - Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Есть определенные ограничения в еде и поведении. Человек должен посвятить себя покаянию и молитве. Пост позволяет достичь чистоты духа и тела и в таком состоянии встретить один из величайших христианских праздников.

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Успенский пост по уставу и строгости похож на Великий. В этот период нужно воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока, яиц. Основу поста составляют картофель, грибы, орехи, овощи, фрукты и ягоды.

• понедельник, среда и пятница - сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

• вторник и четверг - горячие блюда без масла.

• Суббота и воскресенье - горячая пища с маслом, можно вино.

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Такие правила поста строгие только для монахов. Миряне могут отклониться от устава и составить календарь питания вместе со своими духовными наставниками. Необходимо осторожно поститься и учитывать свой возраст, физическую активность, жизненные обстоятельства и состояние здоровья.

Правила поведения во время поста очень строгие, но, все же, существуют:

• Нельзя употреблять в пищу мясные продукты, молоко и яйца;

• Пить алкоголь и курить;

• прелюбодействовать;

• Посещать мероприятия, торжества и праздники с песнями, танцами и гуляниями;

• Ссориться, сплетничать, завидовать и злословить;

• Лениться и находиться в состоянии апатии;

• Смотреть телевизор, играть в игры, проявлять активность в социальных сетях;

• Путешествовать и куда-нибудь ездить, если эта поездка не является паломнической.

14 июля согласно православному именослову также молитвенно поминают греческих святых преподобного Льва Пустынника, мученика Константина; кельтского святого Юлия Уэльского, умершего в начале IV века; святителя Сервана Шотландского, епископа Капросса, скончавшегося в VI веке; преподобного игумена Василия Каппадокийского, живший в Х веке; святого подвижника Болгарской церкви Иоанна Рыльского, что скончался в 946 году; румынского епископа Леонтия Радовецкого, умершего в XIV веке. А также новомучеников - иерея Аркадия (Гаряева), убитого красноармейцами в 1918 году, и протодиакона Алексея (Дроздюка), который умер мученической смертью 14 июля 1942.