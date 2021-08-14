Успенский пост: что кушать, что нельзя делать

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 531
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1233
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 2376
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 180
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 234
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 684
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 306
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 765
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1152
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 729
Фото
Все фото
4
30
6
6
10
Черногория перешла на евро самовольно
Черногория перешла на евро самовольно
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Медовый Спас: как его праздновали наши предки
Медовый Спас: как его праздновали наши предки
14 августа день ангела у владельцев имени, которое носил великий полководец
14 августа день ангела у владельцев имени, которое носил великий полководец
&quot;Наш дом сгорел. Мама отдала в приют&quot; - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Видео
Все видео
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
Парад ко Дню Независимости: как будут избавляться от советских традиций
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Интервью
1/5
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 108
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 180
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 234
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 342
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 567
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 225
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
суббота, 14 августа 2021 09:33

Успенский пост: что кушать, что нельзя делать

  Комментировать
Успенский пост: что кушать, что нельзя делать

Сегодня начался Успенский пост. Это один из четырех крупнейших в православии. Есть еще Петрив, Большой Рождественский. Продолжается Успенский пост две недели - с 14 по 27 августа. Придерживаются в честь Пресвятой Богородицы.

Пост призван подготовить верующих к встрече великого христианского праздника - Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Есть определенные ограничения в еде и поведении. Человек должен посвятить себя покаянию и молитве. Пост позволяет достичь чистоты духа и тела и в таком состоянии встретить один из величайших христианских праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маковея. Что несут в церковь святить

Успенский пост по уставу и строгости похож на Великий. В этот период нужно воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока, яиц. Основу поста составляют картофель, грибы, орехи, овощи, фрукты и ягоды.

• понедельник, среда и пятница - сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).

• вторник и четверг - горячие блюда без масла.

• Суббота и воскресенье - горячая пища с маслом, можно вино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 14 июля: сегодня поминают бескорыстных врачей

Такие правила поста строгие только для монахов. Миряне могут отклониться от устава и составить календарь питания вместе со своими духовными наставниками. Необходимо осторожно поститься и учитывать свой возраст, физическую активность, жизненные обстоятельства и состояние здоровья.

Правила поведения во время поста очень строгие, но, все же, существуют:

• Нельзя употреблять в пищу мясные продукты, молоко и яйца;

• Пить алкоголь и курить;

• прелюбодействовать;

• Посещать мероприятия, торжества и праздники с песнями, танцами и гуляниями;

• Ссориться, сплетничать, завидовать и злословить;

• Лениться и находиться в состоянии апатии;

• Смотреть телевизор, играть в игры, проявлять активность в социальных сетях;

• Путешествовать и куда-нибудь ездить, если эта поездка не является паломнической.

14 июля согласно православному именослову также молитвенно поминают греческих святых преподобного Льва Пустынника, мученика Константина; кельтского святого Юлия Уэльского, умершего в начале IV века; святителя Сервана Шотландского, епископа Капросса, скончавшегося в VI веке; преподобного игумена Василия Каппадокийского, живший в Х веке; святого подвижника Болгарской церкви Иоанна Рыльского, что скончался в 946 году; румынского епископа Леонтия Радовецкого, умершего в XIV веке. А также новомучеников - иерея Аркадия (Гаряева), убитого красноармейцами в 1918 году, и протодиакона Алексея (Дроздюка), который умер мученической смертью 14 июля 1942.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Успенский пост: что кушать, что нельзя делать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

50 млн человек оказались без электрики

США открыли посольство в Гаване после 54-летнего перерыва

Террористы совершили один из самых кровавых терактов в истории

При разгоне протестов в столице убили около 900 человек

Взорвали Михайловский Златоглавый собор

Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц

Разрушили Запорожскую Сечь

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 6138
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 5598
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 4644
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 4275
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта Просмотров: 3078
Общество
Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости
Ющенко назвал самое большое достижение за годы независимости Просмотров: 108
Электронные паспорта приравняют к обычным: назвали дату
Электронные паспорта приравняют к обычным: назвали дату Просмотров: 81
Черногория перешла на евро самовольно
Черногория перешла на евро самовольно
4
 Просмотров: 279
Количество больных Covid-19 растет
Количество больных Covid-19 растет Просмотров: 171
Чем порадует погода на Маковея
Чем порадует погода на Маковея Просмотров: 63
Больше всего комментируют
8
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
7
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
4
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
1
Яремчук отказался говорить по-русски с журналистом
Голосов: 56944
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть