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"Усилит Россию" - эксперт о Брекзите без соглашения

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&quot;Усилит Россию&quot; - эксперт о Брекзите без соглашения
Илия Куса: ЕС окажется в сложном положении, когда ему надо будет реформировать себя. Фото: Депо

На Украину брекзит существенно не повлияет. Нет таких тесных экономических отношений с Британией.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua международник Илья Куса.

"Однако, если бы она выходила вообще без соглашения, это бы ослабило экономику самого ЕС, что в политическом смысле усиливает Российскую Федерацию.
После выхода Великобритании из Евросоюза, там главную роль получит Франция. ЕС окажется в сложном положении, когда ему надо будет реформировать себя. Вряд после выхода Соединенного Королевства какие-то другие страны захотят покинуть европейское содружество. Но это не отменяет факта кризиса в организации. Он связан с тем, что в 2007 году ЕС провел неудачную стратегию расширения. Присоединили Румынию, Болгарию, которые не соответствовали стандартам Европы. Это привело к регрессу в этих странах, ведь большое количество их граждан поехали в более развитые страны Европы. Там они занимали рабочие места и тем самым были катализатором общественного напряжения", - считает эксперт.

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Сейчас лидеры Франции и Германии Макрон и Меркель предлагают стратегию параллельного развития для Европы, объясняет он.

"Это - отрицательный формат, ведь он затрудняет реформирование более отсталых стран. Фактически может привести к тому, что так называемая новая восточная Европа будет на периферии. А западноевропейские страны замкнутся и останутся ядром ЕС", - добавляет Илья Куса.

Европейский Союз и Великобритания согласовали новое соглашение о брекзите. Оно начнет действовать с 31 октября и тогда Соединенное королевство выйдет из ЕС.

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