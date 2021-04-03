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суббота, 03 апреля 2021 12:46

Уровень госпитализации больных с Covid-19 превышен почти во всех областях

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Только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях уровень госпитализаций больных с Covid-19 в 60 на 100 тыс. населения не превышен.

В этих областях он составляет 42,8, 49,7 и 45,5 соответственно, сообщает Министерство здравоохранения.

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Больше всего уровень госпитализаций превышен в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5), Киеве (114,4), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях.

Автор: Минздрав
  В большинстве областей Украины уровень госпитализации больных коронавирусом превышен
В большинстве областей Украины уровень госпитализации больных коронавирусом превышен

Даже если заболеваемость в стране придет в ближайшие недели, к концу полугодия из-за коронавируса умрет более украинцев, чем за весь 2020-й. К середине апреля количество умерших продолжит расти. Украина на 3-м месте по количеству смертей от Covid-19 после Польши и Чехии, отмечают в Киевской школе экономики. 3 недели назад страна занимала в антирейтинге 9-е место. Количество умерших за сутки превышает пиковые показатели осенней волны на 34% и продолжает расти. По уровню заболеваемости Украина в топ-5 стран с наихудшей ситуацией в Европе.

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