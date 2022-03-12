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суббота, 12 марта 2022 12:37

Спецтема: Война России против Украины

"Урод, мы умираем здесь!" - оккупанты плачутся родителям и называют себя "пушечным мясом"

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&quot;Урод, мы умираем здесь!&quot; - оккупанты плачутся родителям и называют себя &quot;пушечным мясом&quot;
Многие оккупанты уже попали в плен ВСУ. ФОТО: скриншот

В телефонных разговорах с родителями оккупанты жалуются на своих командиров. И признаются, что хотят вернуться домой.

Солдаты страны-агрессорки называют себя "пушечным мясом". Подтверждением тому является запись перехваченного разговора, который на собственном канале в YouTube 12 марта выложил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Приводим отрывок разговора на языке оригинала:

– Мама, здесь каждый час над головой летают мины. Вот это страх на всю жизнь!

– Всех, кого можно, подключила, чтобы молились. Защиту тебя ставим.

– Мама, самая лучшая защита – посадить нашего командира бригады за решетку. Он нас подставляет на всякую хе*ню вообще! Мы просто пушечное мясо. Мы как приманка. Прямо в поле, в чистом поле ночевали. Как командир, он самый плохой. Он не думает о личном составе.

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В разговоре оккупант заявил, что служит в 34-й бригаде и назвал имя командира – Виктор Иванович Дубровин.

"Мы человек 500 стали перед комбригом и сказали: "Хотим домой! Ты урод, мы умираем здесь!". Он ответил: "Кто хочет домой – отойдите вправо". Все и отошли. Он: "Будете дезертирами", – рассказал русский солдат родителям.

Также он признался, что сражается с пулеметом 1990-х годов и не имеет достаточного количества воды и пищи.

"Будем бить вас еще крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!", - прокомментировал Геращенко перехваченный разговор.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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