"Урод, мы умираем здесь!" - оккупанты плачутся родителям и называют себя "пушечным мясом"

Многие оккупанты уже попали в плен ВСУ. ФОТО: скриншот

В телефонных разговорах с родителями оккупанты жалуются на своих командиров. И признаются, что хотят вернуться домой.

Солдаты страны-агрессорки называют себя "пушечным мясом". Подтверждением тому является запись перехваченного разговора, который на собственном канале в YouTube 12 марта выложил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Приводим отрывок разговора на языке оригинала:

– Мама, здесь каждый час над головой летают мины. Вот это страх на всю жизнь!

– Всех, кого можно, подключила, чтобы молились. Защиту тебя ставим.

– Мама, самая лучшая защита – посадить нашего командира бригады за решетку. Он нас подставляет на всякую хе*ню вообще! Мы просто пушечное мясо. Мы как приманка. Прямо в поле, в чистом поле ночевали. Как командир, он самый плохой. Он не думает о личном составе.

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В разговоре оккупант заявил, что служит в 34-й бригаде и назвал имя командира – Виктор Иванович Дубровин.

"Мы человек 500 стали перед комбригом и сказали: "Хотим домой! Ты урод, мы умираем здесь!". Он ответил: "Кто хочет домой – отойдите вправо". Все и отошли. Он: "Будете дезертирами", – рассказал русский солдат родителям.

Также он признался, что сражается с пулеметом 1990-х годов и не имеет достаточного количества воды и пищи.

"Будем бить вас еще крепче! За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!", - прокомментировал Геращенко перехваченный разговор.

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