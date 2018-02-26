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среда, 28 февраля 2018 01:26

Юрий Боровому нужно срочно купить протез для возможности передвигаться
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Юрий Боровой срочно нужно купить б / у протез
Юрий Боровой срочно нужно купить б / у протез

24-летний Юрий Боровой потерял левую ногу после автомобильной аварии. Ему срочно нужен б / у протез, который позволит мне более функционально передвигаться и чувствовать себя полноценным человеком. На приобретение протеза не хватает 80 тыс грн ..

Юрий Боровой родом из села Гутянское Малинского района Житомирской области. Работает системным администратором в городе Малин. Авария произошла в 2009 году, во время которой сбили Юрия с другом. Врачам не удалось спасти ногу.

"Мы с другом шли по улице. Машина выскочила на тротуар и сбила вторая смерть, а меня искалечила. Я потерял левую ногу. После того долго лечился. Врачи говорили, что сложно было найти дренажные трубки, собирали ногу по кускам. Первый месяц даже не верилось, казалось, что дурной сон. Друзья помогли справиться, не оставляли одного дома. Первые месяца не выходил никуда. Понимал, что некоторые элементарные вещи делать не могу. Пришлось снова учиться ходить, подниматься по лестнице, ездить на велосипеде. Это было не просто, потому протез резал и натирал ногу. Где ь походишь, а неделю потом не можешь ничего ", - рассказывает Юрий.

Нужно менять протез через полтора-два года, потому что изнашивается. Если добавляется вес, то становится неудобно ходить, натирает, нога проваливается внутрь протеза.

Юрий Живет на съемной квартире. Самостоятельно собрать средства на протез не сможет. Друзья и родственники просят поддержать его.

Протез, который выдает государство относится к первому уровню активности возможность передвижения в ограниченном пространстве. Пациент передвигается на короткие расстояния в пределах квартиры или дома с помощью ходунков или костылей. Ни о каких ступени или неровности речь идти не может, так как его конструкция не предназначена для длительной и активноги ходьбы.

Юрий просит помощи для осуществления мечты приобретение б \ у протеза.

Тел .. 097 468 12 42

Карточка банка 5168 7573 5654 1575 Боровой Юрий Николаевич

Автор: Екатерина Романчук
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