УПЦ обратилась в международные организации

Православная церковь Украины обратилась к международным организациям из-за давления на верующих на оккупированных украинских теритриях. Фото - ТСН

Православная церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, стран-гарантов "Минского процесса", Европейского Союза и всех демократических стран через давление и преследование церкви в оккупированных Крыму и Донбассе. Соответствующее заявление обнародовал Синод ПЦУ.

"Заявляя о якобы "гонениях" по Московскому Патриархату в Украине, российские церковные и государственные деятели замалчивают и игнорируют многочисленные факты настоящих преследований, которые несут верующие различных украинских Церквей и религиозных организаций, в частности нашей Церкви, на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыма" , - говорится в заявлении.

В ПЦУ отмечают, что российские оккупанты в Крыму пытаются отобрать кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе и оказывают давление на общину храма в Евпатории. Также в церкви напомнили о недавнем задержании архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента.

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Кроме того, на оккупированных боевиками ДНР территориях Донетчины с 1 марта возникла угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной боевикам территории.

В связи с этим ПЦУ обратилась в международные институты с призывом "повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу церковь".

3 марта в оккупированном Симферополе полиция РФ задержала архиепископа Климента. Сначала его обвинили в том, что он якобы обокрал свою же церковь. Впоследствии его обвиняли за брань в общественном месте - на автовокзале. Климент отметил, что должен был выехать в 13 часов с центрального автовокзала Симферополя на суд над политзаключенным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Там он намеревался причастить и исповедовать украинца. В конце концов "правоохранители" отпустили архиепископа Климента без составления протокола.