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четверг, 16 января 2020 20:35

Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр

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Юноши до 20 лет будут служить в армии только добровольно - министр
Андрей Загороднюк объяснил, как будет проходить призыв. Фото: "Цензор"

18 и 19-летних юношей не будут принудительно призывать на военную службу.

Они смогут пойти в армию только добровольно, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает пресс-служба Минобороны.

"В то же время мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

Во время призыва в 2020 году повестку получат только молодые люди от 20 лет.

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"Таким образом, никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - пояснил глава оборонного ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уменьшил призывной возраст с 20 до 18 лет. Военный аналитик Михаил Самусь заместитель директора в международных вопросах Центра исследования армии, конверсии и разоружения в интервью Gazeta.ua рассказал о главных проблемах обязательной срочной службы.

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