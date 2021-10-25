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понедельник, 25 октября 2021 19:16

Университеты пяти областей полностью перешли на "дистанционку"

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Университеты пяти областей полностью перешли на &quot;дистанционку&quot;
Очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области. Фото: pixabay.com

В пяти областях Украины все университеты перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября.

С 25 октября на обучение онлайн из-за высокого уровня Сovid-заболеваемости перешли университеты Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областей, говорится на сайте Министерства образования и науки.

"В ряде регионов заведения используют смешанную форму обучения. В частности, в Харьковской области - восемь таких вузов, в Киевской и Черниговской - по два университета", - говорится в сообщении.

В то же время очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирщины.

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Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы непривитых работников по перечню профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Непривитых учителей и чиновников начнут отстранять с 8 ноября. Зарплату в период отстранения платить не будут.

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