Университеты пяти областей полностью перешли на "дистанционку"

Очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области. Фото: pixabay.com

В пяти областях Украины все университеты перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября.

С 25 октября на обучение онлайн из-за высокого уровня Сovid-заболеваемости перешли университеты Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областей, говорится на сайте Министерства образования и науки.

"В ряде регионов заведения используют смешанную форму обучения. В частности, в Харьковской области - восемь таких вузов, в Киевской и Черниговской - по два университета", - говорится в сообщении.

В то же время очное обучение продолжается в восьми университетах Черкасской области и в пяти вузах Житомирщины.

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Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы непривитых работников по перечню профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Непривитых учителей и чиновников начнут отстранять с 8 ноября. Зарплату в период отстранения платить не будут.