ЮНИСЕФ работает над программой защиты украинских детей

Мы хотим также, чтобы каждый ребенок мог иметь должный старт в жизни – Мурат Шахин. Фото: ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) разрабатывает пятилетнюю программу Украины в сфере защиты детей.

Об этом сообщил глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин на форуме "Украина 30. Саммит "Дети", передает Укринформ.

Шахин рассказал, что международная организация разрабатывает пятилетнюю стратегию до 2030 года, основываясь на приоритетах Украины. Он подчеркнул, что в рамках первого этапа программу ЮНИСЕФ хотели бы, чтобы "все дети прошли вакцинацию".

"Мы хотим также, чтобы каждый ребенок мог иметь необходимый старт в жизни, то есть, чтобы он имел все возможности для образования", - отметил он.

Кроме этого, Шахин отметил, что в рамках второго этапа ЮНИСЕФ будет обеспечивать необходимые инструменты для всех детей, чтобы они могли реализовывать свой потенциал и переходить к своей взрослой жизни в Украине.

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А третий этап предполагает помощь семьям, живущим в бедности. В частности, речь идет о детях с особыми потребностями и лишенных родительского попечения, чтобы они могли жить в семье.

Также мы будем работать в сфере обеспечения прав ребенка. Мы абсолютно убеждены, что все у нас получится, потому что в Украине очень много людей, которые поддерживают нашу идею и эта встреча свидетельство тому", - подчеркнул Шахин.

Также исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форe в обращении к форуму отметила прогресс в сфере прав ребенка в Украине: "Украине действительно есть чем гордиться. Я бы хотела поздравить вас с прогрессом в области прав ребенка на национальном и местном уровне. Я также поражена вашим желанием развивать города, которые функционируют во благо детей".

ЮНИСЕФ – специализированная структура ООН, созданная 11 декабря 1946 года. ЮНИСЕФ является мировым лидером по защите прав и интересов детей, который работает более чем в 190 странах и территориях мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни.