Умерла украинская художница Виктория Ковальчук

Во Львове скончалась известная художница, лауреат Государственной премии им. Леси Украинки Виктория Ковальчук.

Причиной смерти стали осложнения коронавирусной болезни. Об этом сообщает режиссер в народном доме г. Винники Мирослава Сидор.

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"Сегодня от беспощадного ковида упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук - невероятно талантливая, светлая, отзывчивая. Трудно поверить и принять. Львов обеднел на еще один щедрый, неповторимый талант", - отметил режиссер.

Виктория Ковальчук – художница-иллюстратор. Работала в направлениях: книжная графика, станковая графика, плакат, дизайн, сценический костюм и др. Родилась в Ковеле, жила и работала во Львове. Оформила около 200 книг различных жанров, среди них более 30 книг для детей.

Художница разработала оригинальное оформление украинского Букваря, который получил диплом I-й степени на Всеукраинском конкурсе "Искусство книги" в 2000 году и был назван лучшей книгой года. Букварь выдержал 9 переизданий общим тиражом более 200 000 экземпляров.