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пятница, 11 мая 2018 13:59

Умерла старейшая долгожительница США

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Умерла старейшая долгожительница США
У 112 лет Делфин была слепой и передвигалась на инвалидной коляске. Фото: http://the110club.com

Американская долгожительница Делфин Гибсон ушла из жизни в возрасте 114 лет.

Об этом сообщил губернатор штата Том Вольф в собственном Twitter.

"Она была потрясающей жительницей Пенсильвании, и по ней будут скучать", - написал Волф.

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Делфин Гибсон родилась в 1903 году. 25-летней вышла замуж за Тейлора Гибсона, садовника из Гилфорда (Северная Каролина). У семейной пары родилось трое детей: Фрэнк, Муди и Элла. После выхода на пенсию, в 1962 году, женщина переехала в Хантингдон, штат Пенсильвания. Здесь стала руководить библейской школой баптистской церкви The Daily Vacation Church School. В возрасте 88 лет умер муж Делфин.

В 110 лет американская долгожительница была слепой, передвигалась в инвалидной коляске. Однако, имела хорошее настроение и любила петь религиозные песни. По случаю 112-летия Делфин Гибсон мэр Хантингдона объявил неделю после ее дня рождения "неделей Делфин Гибсон".

21 апреля, на юге Японии в поселке Кика умерла 117-летняя Наби Тадзима. Она - последний человек, родившийся в XIX в - 4 августа 1900-го.

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