Умерла певица Нина Кирсо. Фото:Facebook

В четверг, 30 апреля, умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо.

Певица была тяжело больной и проходила лечение в Полтавской больнице. Об этом сообщила сестра умершей Алла Кирсо в Facebook.

"Час назад не стало моей любимой сестренки ... Прошу молиться о новопреставленного рабу Божью Нину", - написала сестра на своей странице.

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Нина Кирсо родилась 4 августа 1963. Семья солистки была довольно музыкальной - отец профессионально играл на аккордеоне, а мать пела. В 7 лет Нина Кирсо пошла в музыкальную школу. Не Несмотря на успехи в музыкальной сфере, певица вступила в строительный институт и стала дипломированным инженером. Затем она присоединилась к группе Олимпия Анатолия Розанова. 1988 состав Олимпии изменился, и она стала называться Фристайл. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив и начал сольную карьеру. Нина Кирсо участвовала в записи всех девяти альбомов группы. Весь женский репертуар коллектива - выполнен Ниной. Самые известные из них: Кораблик любви, С днем ​​рождения, мама, Цветет калина, Я тебе не верю, Три сосны, Фонари, Белая береза ​​(дуэт с С. Дубровиным), Ты ни в чем не виноват.