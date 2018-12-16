Умер самый молодой директор частной библиотеки Украины Дмитрий Ружевич. Фото: Facebook

14 декабря умер самый младший директор частной библиотеки Украины Дмитрий Ружевич, который из-за болезни был прикован к инвалидной коляске.

"Наш юный рекордсмен Дима Ружевич из села Сергеевка Донецкой области, самый молодой в Украине директор частной библиотеки, мужественный мальчик, который всю свою короткую жизнь боролся с болезнью ... покинул этот мир. Его имя навсегда останется в Национальном Реестре Рекордов Украины в категории "Дети как гордость всей Украины", - сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова в Facebook.

По информации "КП в Украине",неделю назад Дмитрий заболел воспалением легких и буквально сразу же попал в реанимацию. Мальчик умер в 15 лет.

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На странице Ружевича в Facebook сообщается, что прощание и похороны рекордсмена Украины состоятся сегодня, 16 декабря, в его родном селе.

Дмитрий Ружевич родился в селе Сергеевка Славянского района Донецкой области. Когда мальчику было 9 месяцев, врачи поставили ему страшный диагноз - спинальную атрофию Верднига - Гофмана, и с тех пор мальчик был прикован к инвалидной коляске. Учился дома, друзей практически не было. Поэтому книги стали для него спасением души. Именно они помогли подростку найти цель в жизни - собрать собственную библиотеку. О своей идее Дмитрий рассказал интернет-знакомым, и тогда со всей Украины в Сергеевку начали присылать книги. Хранить все книги дома было невозможно, поэтому мальчик маркировал их личным экслибрисом и передавал в школьную сельскую библиотеку. Впоследствии Дмитрия посвятили у директора частной библиотеки, это произошло в 2016 году. Таким образом, в 13 лет он стал самым молодым директором частной библиотеки в Украине, насчитывала 2000 книг.