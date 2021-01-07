Умер легендарный украинский легкоатлет

В 64 года ушел из жизни легендарный украинский олимпийский чемпион Владимир Киселев.

Об этом сообщил заместитель городского головы Кременчугского городского совета Руслан Проценко в Facebook.

"Сегодня не стало Олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева. Царство небесное. Вечная память легенде", - написал Проценко.

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Как сообщает "Телеграф", Владимир Киселев долго боролся с раком, пройдя более 46 курсов химиотерапии.

Автор: Facebook Руслана Проценко Владимир Киселев - украинский легкоатлет российского происхождения, олимпийский чемпион

Владимир Киселев - украинский легкоатлет российского происхождения, олимпийский чемпион. На Олимпийских играх-1980 в Москве завоевал золотую медаль в толкании ядра, выступив в составе сборной СССР. В 1984 году на международных соревнованиях "Дружба-84", организованных как альтернативу Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, Киселев завоевал бронзовую медаль. В 1996 году ему присвоили звание почетного гражданина Кременчуга.

Вечером в понедельник, 4 января, в США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Она ушла из жизни в медицинском центре Седарс-Синай, что в Лос-Анджелесе.