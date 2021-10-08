Умер легенда Уанета Алексей Мась

6 октября в Киеве умер украинский айтишник и изобретатель, основатель крафтовых соцсетей Алексей Мась.
Ему было 47 лет. О его смерти сегодня, 8 октября, в Facebook сообщил брат Виктор Мась. Причина смерти, по его словам, болезнь. Последние месяцы он отменил все онлайн-встречи.
Алексей Мась - один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Он известен тем, что созданный им почтовый сервис Mail.ua в 2012 году был продан Mail.ru примерно за полмиллиона долларов, и украинские пользователи перешли на русскую платформу.
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Также Мась - соучредитель Украинской баннерной сети. Он запустил Infostore.org, который стал известным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008 году.
В течение трех лет Мась занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании "Киевстар". В 2019 году онлайн-предприниматель запустил проект крафтовые соцсети, который финансировали донатеры.
11 сентября умер украинский архитектор Флориан Юрьев. Ушел из жизни в 92 года.
Был автором наземной станции метро Крещатик, ресторана "Метро" и герба Киева.
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