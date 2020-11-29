Умер известный украинский журналист

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В Днепре на 76-м году жизни скончался общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров.

Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Радио Свобода, многолетним корреспондентом которой был Сахаров.

Отмечается, что Геннадий Сахаров был русским по происхождению, но боролся за независимость Украины.

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В 1980-90-е годы он стоял у истоков Народного Движения в Днепре, поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и революции достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

Прощание с журналистом состоится на следующей неделе.

Причиной смерти легенды футбола Диего Марадоны стал острый отек легких. Вызван он был с хронической сердечной недостаточностью.