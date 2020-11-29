Умер известный украинский журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1863
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2628
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
7
9
6
5
5
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Украинские военные провели боевые стрельбы
Украинские военные провели боевые стрельбы
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
Видео
Все видео
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1359
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 927
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 198
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
воскресенье, 29 ноября 2020 20:53

Умер известный украинский журналист

  Комментировать
Умер известный украинский журналист
Фото: Facebook

В Днепре на 76-м году жизни скончался общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров.

Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Радио Свобода, многолетним корреспондентом которой был Сахаров.

Отмечается, что Геннадий Сахаров был русским по происхождению, но боролся за независимость Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили вероятную причину смерти Жванецкого

В 1980-90-е годы он стоял у истоков Народного Движения в Днепре, поднимал в городе первый сине-желтый флаг.

Сахаров был участником и освещал события Оранжевой революции и революции достоинства, в том числе участвовал в акциях протеста в защиту свободы слова.

Прощание с журналистом состоится на следующей неделе.

Причиной смерти легенды футбола Диего Марадоны стал острый отек легких. Вызван он был с хронической сердечной недостаточностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер известный украинский журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Северокорейские оккупанты взорвали пассажирский самолет

Ноябрьское восстание поляков продлилось меньше года

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

Украина пообещала в ООН беречь экологию

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19323
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 10233
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде Просмотров: 8019
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7596
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 3843
Общество
Жители одного из районов столицы остались без воды
Жители одного из районов столицы остались без воды
Проукраинские партии не могут объединиться и действовать сообща - Лапин
Проукраинские партии не могут объединиться и действовать сообща - Лапин
 1 Просмотров: 153
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 864
Иностранцы подожгли автомобиль ресторатора
Иностранцы подожгли автомобиль ресторатора Просмотров: 189
Когда введут полный локдаун
Когда введут полный локдаун Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
8
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
6
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий
Голосов: 54103
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть