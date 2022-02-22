Умер Иван Дзюба

На 91-м году жизни скончался литературовед, диссидент и Герой Украины Иван Дзюба.

Об этом сообщил директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай Жулинский, пишет "Радіо Свобода".

"Сегодня утром во сне отошел за пределы этого земного мира уникальный человек - Иван Дзюба.

Одно имя уже много говорит. Это один из лидеров национального и духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века.

Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и представитель украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - сказал академик.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

Где и когда состоится прощание пока неизвестно.

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Был осужден советским режимом

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района на Донбассе. Диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАН Украины, был министром культуры и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 1973-м приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за труд "Інтернаціоналізм чи русифікація", но был "помилован".

Фото по уголовному делу Ивана Дзюбы после ареста в 1972 году

Иван Дзюба и Лина Костенко. Киев, 2012 год

Автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ - книга "Черный романтик: Сергей Жадан".

Один из соучредителей Народного Руха Украины и участник инициативной группы "Першого грудня".