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вторник, 23 ноября 2021 12:03

Умер бывший заключенный фашистских концлагерей Игорь Малицкий

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Умер бывший заключенный фашистских концлагерей Игорь Малицкий
Несмотря на почтенный возраст Малицкий поддерживал украинских защитников на Донбассе. Фото: facebook / Леонид Логвиненко

23 ноября в Харькове на 96-м году жизни скончался профессор украинской инженерно-педагогической академии, антифашист, бывший заключенный четырех нацистских концлагерей Игорь Малицкий.

Об этом сегодня сообщил Александр Тодорчук в Facebook.

"Во время Второй мировой Малицкий прошел страшные концлагеря Аушвиц, Терезин и Маутгаузен. Над ним ставил опыты нацистский "ангел смерти" Йозеф Менгеле, но Малицкий выстоял. Называл цирки – концлагерем для животных и вспоминал, как в Аушвице надзиратели тоже заставлять выполнять "трюки" ради развлечения. Написал письмо президенту с призывом запретить издевательства на манеже. В каждом его слове чувствовалась сила, в каждой мысли - ясность. Теперь я спокоен за небеса, потому что с Малицким им точно не упасть", - написал он.

Несмотря на почтенный возраст Малицкий поддерживал украинских защитников и регулярно посещал позиции ВСУ на Донбассе.

За весомый вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотического воспитания молодежи, преданность делу и активную жизненную позицию Малицкого наградили орденом "За заслуги" II степени.

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Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове, является почетным гражданином города. Его отца репрессировали в 1938 году, мать умерла после войны. Во время оккупации в 1943 году немецкие захватчики отправили Малицкого в Германию, где в течение трех военных лет он был узником четырех концентрационных лагерей.

Когда советская армия вошла в Польшу, Малицкого вместе с другими заключенными эвакуировали из Освенцима в Австрию, где находилась другая нацистская фабрика смерти – концлагерь Маутгаузен и его филиал Линц-3. В ночь на 3 февраля 1945 года в бараке № 20 Маутгаузена, который называли "барака смерти", восстали около 560 заключенных. Из них вырвались 419 человек.

После освобождения из концлагеря был мобилизован в ряды Красной армии, служил в артиллерии с мая 1945 по июнь 1950 годов. Окончил службу старшим сержантом, а с получением ученой степени стал офицером. В запасе дослужился до звания майор.

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