Умер Борис Патон

На 102 году умер украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.
Об этом сообщает аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в комментарии "Украинской правде".
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Как отмечается, в настоящее время формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.
В ночь на воскресенье, 16 августа, умер младший брат президента США Дональда Трампа 71-летний Роберт. Президент лично диктовал обращение Белого дома для своего брата.
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