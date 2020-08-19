Умер Борис Патон

Патон умер в возрасте 101 года. Фото: Reuters

На 102 году умер украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

Об этом сообщает аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в комментарии "Украинской правде".

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Как отмечается, в настоящее время формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы.

В ночь на воскресенье, 16 августа, умер младший брат президента США Дональда Трампа 71-летний Роберт. Президент лично диктовал обращение Белого дома для своего брата.